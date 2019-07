Nach ihrer Rettung im Mittelmeer harren 115 Menschen weiter auf einem Schiff der italienischen Küstenwache vor Sizilien aus.

Die Regierung in Rom will die Migranten erst von Bord gehen lassen, wenn sich andere europäische Staaten zur Aufnahme bereiterklären. Bislang konnten sich die EU-Mitglieder nicht auf einen entsprechenden Verteilmechanismus einigen. Zuvor hatte das italienische Innenministerium lediglich 16 Minderjährigen sowie einer schwangeren Frau mit ihrer Familie erlaubt, an Land zu gehen.



Die Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechtsgerichteter Lega verfolgt eine restriktive Flüchtlingspolitik. Sie geht dabei insbesondere gegen private Seenotretter vor.