Nach dem Seilbahnunglück in Norditalien ist die Zahl der Toten auf 14 gestiegen.

Inzwischen starb eines der beiden Kinder, die der Bergwacht zufolge den Sturz zunächst überlebt hatten und mit Rettungshubschraubern in eine Klinik geflogen wurden, an seinen schweren Verletzungen. Nach Erkenntnissen des Auswärtigen Amtes befanden sich deutsche Staatsbürger nicht unter den Todesopfern. Man stehe weiterhin in Kontakt mit den örtlichen Behörden, hieß es in Berlin. Die Gondel war westlich des Lago Maggiore in der Region Piemont in die Tiefe gestürzt. Als Ursache wird ein Kabelriss im obersten Bereich der Strecke vermutet. Italiens Ministerpräsident Draghi sowie Vertreter zahlreicher internationaler Regierungen äußerten sich entsetzt und sprachen den Familien der Opfer ihr Beileid aus.



Die bei Touristen beliebte Seilbahn verbindet den Ort Stresa mit dem knapp 1.500 Meter hohen Monte Mottarone. Nach einer Pause wegen des Corona-Lockdowns hatte sie erst kürzlich wieder den Betrieb aufgenommen.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.