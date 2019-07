Das italienische Innenministerium hat 16 weiteren Migranten erlaubt, von einem Schiff der Küstenwache ans Land zu gehen.

Sie hätten erklärt, minderjährig zu sein, hieß es aus dem Ministerium. Damit befinden sich noch 115 aus Seenot gerettete Menschen an Bord. Sie dürfen das Schiff im Hafen von Augusta nicht verlassen, solange ihre Verteilung auf andere EU-Staaten nicht geklärt ist. Die italienische Küstenwache hatte die Flüchtlinge in der vergangenen Woche im Mittelmeer aufgenommen.



Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye hat inzwischen einen weiteren Einsatz begonnen, um Migranten in Seenot zu retten. Das Schiff "Alan Kurdi" werde westlich der libyschen Hauptstadt Tripolis patrouillieren. Die zuständigen Behörden seien informiert worden, sagte ein Sprecher. Die "Alan Kurdi" ist derzeit das einzige zivile Rettungsschiff im Mittelmeer vor Libyen.