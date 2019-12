Das Abgeordnetenhaus in Italien hat das umstrittene Haushaltsgesetz gebilligt.

Die Regierung hatte die Abstimmung an die Vertrauensfrage geknüpft. Sie erhielt in der zweiten Kammer des Parlaments 334 Ja-Stimmen bei 232 Gegenstimmen und vier Enthaltungen. In der vergangenen Woche hatte bereits der Senat den Etat gebilligt. Über den Entwurf gibt es innerhalb der Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten Streit.



Die Pläne sehen vor, dass die Schuldenquote Italiens weiter steigt. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone ist aktuell mit rund 135 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschuldet, erlaubt sind 60 Prozent. Die EU-Kommission hatte die Haushaltspläne zwar akzeptiert, aber als problematisch eingestuft.