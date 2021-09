Als erstes Land in Europa schreibt Italien künftig allen Beschäftigten Impfungen oder negative Corona-Tests vor, um ihrer Arbeit nachzugehen.

Die Regierung von Ministerpräsident Draghi beschloss, den "Grünen Pass" umfangreich auszuweiten. Wer kein Zertifikat vorweisen kann, darf vom 15. Oktober an nicht mehr zur Arbeit in Büros, Behörden, Geschäften oder der Gastronomie gehen. Mit der Maßnahme sollen Impfgegner und -zweifler umgestimmt werden. In Italien sind 75 Prozent der Menschen über zwölf Jahren durchgeimpft. Gegen die Neuregelung hatten sich Gewerkschaften und Teile der rechten Parteien gewandt.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.