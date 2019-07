Die Anhörung der Sea-Watch-Kapitänin Rackete in Italien verschiebt sich.

Der für morgen bei der Staatsanwaltschaft Agrigent angesetzte Termin kann nach Angaben ihres Anwalts erst am 18. Juli stattfinden. Grund dafür sei ein Streik italienischer Strafverteidiger.



Rackete war ohne Erlaubnis der Regierung in Rom in italienische Gewässer gefahren und im Hafen von Lampedusa festgenommen worden. Sie muss sich laut ihrem Verteidiger wegen des Vorwurfs der Beihilfe zur illegalen Einwanderung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.