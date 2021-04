Auch Italien ändert seine Impfrichtlinien und empfiehlt das Präparat von Astrazeneca jetzt für Menschen über 60 Jahre.

Das gab der Präsident des obersten Gesundheitsinstituts, Locatelli, am Abend in Rom bekannt. Zugleich verwies er darauf, dass der Impfstoff in Italien weiter als ein sehr gutes Mittel eingestuft werde. Aufgrund von sehr seltenen Vorkommnissen von Blutgerinnseln im Zusammenhang mit dem Präparat habe man sich aber für die bevorzugte Verwendung von Astrazeneca bei Menschen über 60 Jahre entschieden.

