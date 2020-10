In Italien haben gestern Abend erneut zahlreiche Menschen teilweise gewaltsam gegen die Corona-Beschränkungen protestiert.

In Turin schlugen Demonstranten mehrere Schaufenster ein und warfen Flaschen und Feuerwerkskörper auf Polizisten. Die Polizei setzte Tränengas ein. Für die Ausschreitungen machten die Behörden unter anderem Mitglieder der Fußball-Ultra-Szene verantwortlich. Auch in Mailand kam es am Rande einer Demonstration zu Ausschreitungen.



Die Proteste richten sich gegen die jüngsten Regelungen, nach denen Bars und Restaurants um 18 Uhr schließen müssen. Kinos, Schwimmbäder und Fitnessstudios öffnen zurzeit gar nicht.

