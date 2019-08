Im italienischen Parlament beginnen heute Beratungen über einen möglichen Misstrauensantrag gegen den parteilosen Ministerpräsidenten Conte.

Zunächst ist ein Treffen der Fraktionsvorsitzenden im Senat geplant. Sie müssen einen Termin für die Debatte über den Antrag ansetzen. Am Dienstag sollen die Chefs der Fraktionen im Abgeordnetenhaus zusammenkommen. Der Misstrauensantrag war am Freitag von der rechtsextremen Lega von Innenminister Salvini eingebracht worden. Zuvor hatte Salvini die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung für beendet erklärt und Neuwahlen gefordert.



Spricht der Senat Conte das Misstrauen aus, müsste der Regierungschef seinen Rücktritt einreichen. Präsident Mattarella muss dann entscheiden, ob er das Parlament auflöst. Die Abgeordneten befinden sich derzeit in der Sommerpause.