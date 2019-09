Italien hat für morgen erste Gespräche mit den anderen EU-Staaten für eine Regelung zur Verteilung von Bootsflüchtlingen vereinbart.

Das teilten Diplomaten in Brüssel mit. Demnach soll in Italien jeder zehnte Mensch bleiben, der im Mittelmeer gerettet wurde. Deutschland und Frankreich sollen zusammen die Hälfte der Flüchtlinge aufnehmen. Die übrigen würden dann auf weitere EU-Staaten verteilt. Dazu zählen laut Medienberichten Luxemburg, Malta, Portugal, Rumänien und Spanien.



Unter dem früheren Innenminister Salvini hatte sich Italien geweigert, gerettete Migranten aufzunehmen. Bei jedem eintreffenden Schiff musste aufs Neue geklärt werden, in welchen EU-Staaten die Menschen bleiben können. Die neue Regierung unter Ministerpräsident Conte möchte dagegen mit den übrigen Staaten ein verbindliches System vereinbaren.