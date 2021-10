In Italien ist der frühere Ministerpräsident Berlusconi vom Vorwurf der Zeugenbestechung freigesprochen worden.

Ein Gericht in der Stadt Siena entschied, dass Berlusconi nicht nachgewiesen werden könne, einen Pianisten für Falschaussagen in einem früheren Prozess bezahlt zu haben. Hintergrund sind die ehemaligen sogenannten "Bunga-Bunga"-Sexpartys in der ViIla des damaligen Regierungschefs, bei denen der Musiker auftrat. Die Staatsanwaltschaft hatte für Berlusconi und den Pianisten jeweils mehr als vier Jahre Haft gefordert. Auch der Musiker wurde nun freigesprochen. Berlusconis Verteidiger hatten argumentiert, der Mann sei lediglich für seine musikalischen Beiträge zu den Partys bezahlt worden.



Gegen den Ex-Regierungschef laufen in mehreren Städten weitere Bestechungs-Verfahren, darunter in Rom und in Mailand.

