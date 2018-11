Der italienische Filmregisseur Bernardo Bertolucci ist gestorben.

Er wurde 77 Jahre alt. Bertolucci wurde Anfang der 1970er Jahre mit "Der letzte Tango in Paris" weltbekannt. Der Film mit Marlon Brando und Maria Schneider löste damals wegen als obszön empfundener Sexszenen einen Skandal aus. Weitere berühmte Filme des Regisseurs sind unter anderem "Der Konformist", "1900", "Little Buddha" und "Die Träumer".



Sein Film-Epos "Der letzte Kaiser" von 1987 erhielt mehrere Oscars. Für sein Lebenswerk wurde Bertolucci unter anderem auf dem Filmfestival von Venedig und in Cannes ausgezeichnet.