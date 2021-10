Bundeskanzlerin Merkel hat ihren Abschiedsbesuch in Rom für einen Friedensappell genutzt.

Ohne Respekt vor dem anders Denkenden und anders Glaubenden könne man nicht in Frieden miteinander leben, sagte sie bei einem interreligiösen Friedenstreffen am Kolosseum. Zu viele Kriege führten dies immer wieder vor Augen. Merkel warnte davor, sich an Bilder aus Krisenregionen zu gewöhnen. Menschliches Leid werde nicht relativiert durch geografische Ferne.



Zuvor war sie im Vatikan mit Papst Franziskus zusammengetroffen. Dabei ging es nach Angaben Merkels unter anderem um den Klimawandel und den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Sie habe deutlich gemacht, dass diese Themen höchste Priorität haben müssten, betonte Merkel.



Es ist voraussichtlich die letzte Reise der Bundeskanzlerin nach Italien. Am Mittag war sie von Ministerpräsident Draghi mit militärischen Ehren empfangen worden.

