Bundespräsident Steinmeier hat in Italien die gemeinsame Rolle beider Länder in Europa betont.

Wenn Nationalisten und Populisten 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs Europa verächtlich machten, müssten gerade Deutschland und Italien entschieden dagegenhalten, sagte er am Abend bei einem Staatsbankett im römischen Quirinalspalast. Beide Länder hätten die Weichen für Europas Zukunft zu stellen, etwa in der Frage der Migration und für die Befriedung der Krise in Libyen. Seinen Gastgeber, Staatspräsident Mattarella, bezeichnete Steinmeier als Garant für die europäische Ausrichtung des Landes.



Zum Abschluss seines Italien-Besuchs reist der Bundespräsident morgen nach Neapel.