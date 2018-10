Die Brenner-Autobahn zwischen Österreich und Südtirol ist nach dem schweren Unwetter wieder geöffnet.

Ein Muren-Abgang hatte die wichtige Verkehrsachse nach Italien seit gestern behindert, mehrere Autos wurden von den Erdmassen erfasst und steckten fest. Das Unwetter mit Starkregen und Sturmböen löste in weiten Teilen Italiens Überschwemmungen aus. In der südlichen Region Kalabrien starben vier Männer durch einen Erdrutsch. In einem Hafen fand die Feuerwehr einen toten Segler. Betroffen waren auch Sardinien und die benachbarte französische Insel Korsika. Für heute werden weitere Unwetter erwartet. In Venetien, Rom, Genua und Teilen der Toskana bleiben die Schulen geschlossen.