In Italien sind die Stichwahlen um Bürgermeisterposten in 65 Kommunen fortgesetzt worden.

Seit gestern sind die Menschen unter anderem in Rom, Turin und Triest zur Wahl aufgerufen. Die Stimmabgabe ist noch bis 15 Uhr möglich.



In Rom tritt der Sozialdemokrat und frühere Finanzminister Gualtieri gegen Enrico Michetti an, der von der Lega, der Forza Italia und der Rechtspartei Fratelli d'Italia unterstützt wird. Die bisherige Amtsinhaberin Raggi von der Fünf-Sterne-Bewegung wurde abgewählt. In Turin kämpfen der Mitte-Links-Kandidat Lo Russo und sein Mitte-Rechts-Rivale Damilano um den Bürgermeisterposten.



Die Wahlen gelten als politische Kraftproben zwischen dem Mitte-Links- und dem Mitte-Rechts-Lager. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Abends gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.