Bundespräsident Steinmeier hat bei einem Besuch in Italien die grenzüberschreitende Solidarität beider Länder in der Corona-Krise gelobt.

Bei einem Treffen mit dem italienischen Präsidenten Mattarella in Mailand hob Steinmeier die engen Verbindungen beider Staaten hervor. Als Beispiel nannte er die mehr als 400 bestehenden Städtepartnerschaften. Diese trügen zum europäischen Zusammenhalt bei, was sich zuletzt im solidarischen Engagement während der Pandemie gezeigt habe.



Steinmeier bleibt noch bis morgen in Italien. Das Land war als eines der ersten in Europa massiv vom Coronavirus getroffen worden.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.