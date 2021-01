Der italienische Ministerpräsident Conte hat auch im Senat die Vertrauensabstimmung gewonnen.

Es gab in Rom 156 Ja-Stimmen und 140 Gegenstimmen. Damit ist die Notwendigkeit einer Regierungsneubildung oder Neuwahl abgewendet. Am Montag hatte ihm bereits das Abgeordnetenhaus mehrheitlich das Vertrauen ausgesprochen.



Contes Regierung war in der vergangenen Woche geplatzt: Der kleinere Koalitionspartner Italia Viva hatte im Streit über die Corona- und Wirtschaftspolitik seine beiden Ministerinnen aus dem Kabinett abgezogen. Konkret ging es um die Frage, wie rund 200 Milliarden Euro aus einem Corona-Wiederaufbaufonds der EU eingesetzt werden sollen.

