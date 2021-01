Italiens Ministerpräsident Conte hat die erste von zwei Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. Sein Mitte-Links-Bündnis erzielte am Abend im Abgeordnetenhaus eine absolute Mehrheit von 321 Stimmen. Heute stimmt der Senat ab. Dort ist Contes Position schwächer als im Abgeordnetenhaus.

Am vergangenen Mittwoch hatte die Splitterpartei Italia Viva des früheren Ministerpräsidenten Renzi die Koalition verlassen und das Land mitten in der Corona-Pandemie in eine Regierungskrise gestürzt.



Im Mittelpunkt des Streits steht die Frage, wie rund 200 Milliarden Euro aus einem EU-Corona-Wiederaufbaufonds einzusetzen sind. Renzi warf Conte Alleingänge bei der Entscheidung vor und monierte, dass der Ministerpräsident häufig per Dekret agiere und nicht das Parlament einbinde.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.