Nach sieben Wochen Ausgangsbeschränkungen hat Italiens Ministerpräsident Conte einen Zeitplan für die Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen vorgestellt.

So könnten Produktionsstätten, Baustellen und der Großhandel wieder in Betrieb gehen, sobald dort Sicherheitsvorkehrungen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus getroffen worden seien, sagte Conte gestern Abend. Ab dem 4. Mai sollten Park- und Gartenanlagen wieder öffnen, Bestattungen würden erlaubt, und die Menschen dürften wieder Angehörige in der gleichen Region besuchen. Wenn alles gut gehe, sollten Einzelhandelsgeschäfte, Bibliotheken, Museen und Kunstausstellungen am 18. Mai wieder öffnen. Restaurants, Bars und Friseursalons sollten am 1. Juni folgen, erläuterte Conte. Schulen müssten noch bis September geschlossen bleiben. Conte ermahnte die Italiener, sich weiterhin an die Abstandsregeln zu halten.



In Italien sind bisher fast 27.000 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Das ist die höchste Zahl an Todesfällen in Europa. Zuletzt ging der Anstieg auf 260 innerhalb eines Tages zurück, der niedrigste Stand seit Mitte März.