In Italien steht die neue Regierung aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten.

Der designierte neue Ministerpräsident Conte legte Präsident Mattarella in Rom die Kabinettsliste vor. Neuer Außenminister wird demnach der Vorsitzende der Fünf-Sterne-Bewegung, Di Maio. Innenministerin - und damit Nachfolgerin von Lega-Chef Salvini in dem Amt - wird die parteilose Spitzenbeamtin Lamorgese. Das Wirtschafts- und Finanzressort soll der sozialdemokratische Europaabgeordnete Gualtieri leiten.



Das Kabinett soll morgen vereidigt werden. Anschließend muss sich die neue Regierung einer Vertrauensabstimmung in beiden Parlamentskammern stellen.



Die Vorgängerregierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega war im vergangenen Monat auf Betreiben von Salvini zerbrochen.