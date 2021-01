Der italienische Ministerpräsident Conte hat ein weiteres Mal im Parlament um Vertrauen für seine angeschlagene Regierung geworben.

Conte warnte in einer Rede im Senat, dass Italiens Politik durch die Krise mitten in der Corona-Pandemie Gefahr laufe, den Kontakt zur Realität zu verlieren. Die für den Abend geplante Abstimmung gilt als entscheidendes Signal, wie es mit der Mitte-Links-Koalition in Rom weitergeht. Gestern Abend hatte Conte ein erstes Vertrauensvotum in der anderen Parlamentskammer, dem Abgeordnetenhaus, gewonnen.



Contes Bündnis war durch den Auszug der Kleinpartei Italia Viva des früheren Ministerpräsidenten Renzi geplatzt. In dem Streit ging es um den Einsatz von EU-Hilfsgeldern in der Corona-Pandemie.

