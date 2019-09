Italiens designierter Ministerpräsident Conte will bis Mittwoch eine Regierungsmannschaft zusammenstellen.

Die Verhandlungen müssten möglichst am Dienstag, aber spätestens bis Mittwoch zu einem Abschluss kommen, sagte Conte in Rom. Er sei zuversichtlich, weil das Arbeitsklima zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten gut sei. Staatschef Mattarella hatte Conte in der vergangenen Woche den Regierungsauftrag gegeben. Zuvor war das Bündnis zwischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtsgerichteten Lega zerbrochen.