In Italien gilt seit heute eine Coronapass-Pflicht am Arbeitsplatz.

Damit darf nur noch zur Arbeit erscheinen, wer eine Corona-Impfung, -Genesung oder ein negatives Testergebnis nachweisen kann. Ansonsten droht ein Bußgeld von bis zu 1.500 Euro. Die Corona-Passpflicht betrifft rund 23 Millionen Arbeitnehmer in Italien. In etlichen Städten des Landes kam es zu Protesten gegen die Regelung. Demonstranten versuchten Straßen und Plätze zu blockieren. Die Polizei löste die Ansammlungen auf. In den Häfen von Triest und Genua streikten Hunderte Arbeiter, der Betrieb wurde jedoch kaum beeinträchtigt.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.