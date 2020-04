In Italien ist die Zahl der Coronavirus-Infektion erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie gesunken.

Wie die Zivilschutzbehörde in Rom mitteilte, sank die Zahl der positiv auf den Erreger Getesteten auf 108.237. Gestern hatte es noch 20 Ansteckungen mehr gegeben. Dies sei das erste Mal, dass man eine positive Entwicklung verzeichnen könne, hieß es weiter.



Italien hatte seinen ersten Infektionsfall im Februar registriert und sich seither zum Zentrum der Pandemie in Europa entwickelt. Mehr als 23.600 Menschen starben an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.