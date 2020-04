In Italien ist die Zahl der Coronavirus-Infektionen erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie gesunken.

Wie die Zivilschutzbehörde am Abend in Rom mitteilte, ging die Zahl der bekannten Ansteckungen um 20 auf 108.237 zurück. Dies sei das erste Mal, dass man eine positive Entwicklung verzeichnen könne, hieß es weiter. Italien hatte seinen ersten Infektionsfall im Februar registriert und ist seitdem zum Zentrum der Pandemie in Europa geworden. Mehr als 23.600 Menschen starben an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.



Frankreich meldet inzwischen mehr als 20.000 Corona-Tote. Gesundheitsdirektor Salomon erklärte in Paris, damit sei eine schmerzhafte Marke überschritten. Die Zahl der Menschen, die auf einer Intensivstation behandelt werden müssten, sinke aber weiter. Insgesamt schreite die Eindämmung des Virus also voran.