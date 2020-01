Wegen des Verdachts auf das Coronavirus durften Tausende Passagiere zweitweise ein Kreuzfahrtschiff im Hafen der italienischen Stadt Civitavecchia nicht verlassen.

Insgesamt sind rund 7.000 Menschen an Bord der "Costa Smeralda". Die örtlichen Behörden ordneten an, dass sie zunächst nicht an Land gehen können. Eine Touristin aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao habe Symptome wie Fieber und Atemprobleme gehabt, teilte Sprecher der Reederei mit. Der Virus-Verdacht bestätigte sich nach medizinischen Untersuchungen allerdings nicht.



Die Frau und ihr Mann waren Medienberichten zufolge am 25. Januar am Flughafen in Mailand angekommen. Die Frau sei auf dem Schiff medizinisch versorgt und isoliert worden. Ihr Mann hätte kein Fieber gehabt.

Russland schließt Grenze zu China

Russland schloss wegen des neuen Coronavirus seine mehr als 4.000 Kilometer lange Grenze zu China. Nachrichtenagenturen zitieren Ministerpräsident Mischustin mit den Worten, die Anordnung sei unterzeichnet und bereits in Kraft. Von morgen an wird zudem nur noch die direkte Zugverbindung Moskau - Peking befahren. Vor drei Tagen hatte bereits die Mongolei ihre Grenze zu China geschlossen.



Mehrere Fluggesellschaften, darunter British Airways und die Lufthansa, haben ihre Verbindungen nach China ausgesetzt. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, auch bei Air France forderten die Gewerkschaften stellvertretend für das Kabinenpersonal einen Stopp der China-Flüge.