Die Regierung in Rom hat ein Dekret verabschiedet, das den Schiffstransport aus dem Meer geretteter Flüchtlinge nach Italien unter Strafe stellt.

Der italienische Ministerrat stimmte der Vorlage zu, die von Innenminister Salvini von der rechtsextremen Lega stammt. Das Dekret sieht vor, dass private Schiffe zwischen 10.000 und 50.000 Euro Strafe zahlen müssen, wenn sie trotz Verbots in italienische Hoheitsgewässer fahren. Zahlen müssen demnach der Kapitän sowie der Betreiber und der Besitzer des Schiffes. Nötig ist noch die Zustimmung des Parlaments.



Kürzlich war ein Schiff der Hilfsorganisation "Sea Watch" ungeachtet eines Verbots in italienische Hoheitsgewässer gefahren, um gerettete Migranten an Land bringen zu können.



Die Vereinten Nationen hatten die nun verabschiedete Regelung vorab als Verstoß gegen die Menschenrechte und als Kriminalisierung von Hilfsorganisationen zurückgewiesen.