Nach tagelangen Protesten gegen das Corona-Zertifikat im Hafen der norditalienischen Stadt Triest hat die Polizei die Demonstranten zurückgedrängt.

Medienberichten zufolge wurden dabei auch Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt. Es kam zu Rangeleien mit den Ordnungskräften.

Seit vergangenem Freitag protestieren Hafenarbeiter und Aktivisten in Triest gegen die neu eingeführte Pflicht zur Vorlage eines Corona-Passes am Arbeitsplatz, mit dem eine Immunisierung oder ein negatives Testergebnis belegt werden muss. Die Maßnahme hatte in ganz Italien Proteste ausgelöst. Allein am Hafen von Triest demonstrierten nach Behördenangaben zwischenzeitlich mehr als 6.500 Menschen. Die Arbeiter drohten auch mit unbefristetem Streik. Ihnen wurden die sonst kostenpflichtigen Corona-Tests inzwischen kostenlos angeboten.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.