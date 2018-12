Neapel. Historisches Zentrum. Via di San Gregorio Armeno. Hier schlägt das Herz der italienischen Krippenkultur. Stark und laut.

Die Krippen in der Via San Gregorio Armeno werden seit einigen Jahren immer politischer. Vorbei sind die Zeiten, als die Krippenbauer ihren kleinen und großen handgefertigten Meisterwerken Maria, Josef, dem Christuskind nur Fußballstars wie Maradonna oder Medienzar Silvio Berlusconi zur Seite stellten.

"Ihr habt mich viel schlanker wiedergegeben als ich tatsächlich bin!" frohlockte Anfang Dezember Giorgia Meloni. Die Chefin der ultrarechten Partei "Fratelli d’Italia" war extra aus Rom in die neapolitanische Via di San Gregorio Armeno angereist, um von einem Krippenbauer eine zirka 15 Zentimeter hohe Figur entgegen zu nehmen: eine fast genaue Wiedergabe der Politikerin. Politische Sympathisanten begrüßten ihr Idol, Wangenküsse, Wein und Weihnachtsgebäck machten die Runde. Giorgia Meloni zeigte sich geehrt jetzt ebenfalls Teil der neapolitanischen Krippenkultur zu sein.

Die geheime Hand für Kenner

Mini-Ausgaben von ultrarechten und populistische Scharfmacher kommen gut an am Fest der Familie, der Liebe und des Friedens. Allen voran Luigi Di Maio, Chef der populistischen 5-Sterne-Bewegung und Vizeregierungschef, sowie Matteo Salvini, Chef der ausländerfeindlichen Partei Lega und auch Innenminister.

Gennaro Manzinetti, in vierter Generation Krippenbaumeister, beschränkt sich nicht nur darauf Di Maio und Salvini in verschiedenen Größen im Angebot zu führen. Manzinetti bietet auch eine Hand als Krippenfigur, die, wie aufmerksame Kenner der jüngsten italienischen Politik wissen, so genannte "manina".

"Di Maio und Salvini konnten sich ja nur schwer einigen auf den neuen Haushalt für 2019, und einer wirft dem anderen vor, dass eine geheime Hand, die so genannte ‚manina‘, Programmpunkte in den Haushaltsentwurf geschmuggelt habe. Da dachte ich mir, dass auch die ‚manina‘ in die aktuelle Krippe gehört".

Krippenverteidigung gegen Schulleiter

Der unbestrittene Star unter allen diesjährigen politischen Krippenfiguren ist "il commandante", der Kommandant, wie politisch rechtsorientierte Neapolitaner Innenminister Matteo Salvini nennen. Dass er in diesem Dezember die meistverkaufte neapolitanische Krippenfigur ist, wird nicht nur durch die politischen Sympathien von Krippenbauern und Kunden verständlich. Salvini hat sich selbst zum Verteidiger der Weihnachtskrippe gemacht. Nicht nur in Neapel, sondern in ganz Italien.

Im norditalienischen Rozzano hatte die Partei Lega vor kurzem eine Veranstaltung gegen einen Schulleiter organisiert, der aus Respekt vor muslimischen Einwandererkindern in der Schule die Krippe nicht aufbauen wollte und das Singen von Weihnachtsliedern untersagte. Salvini war der Hauptredner einer, so Italiens Medien, "Krippenverteidigungsveranstaltung" in Rozzano: "Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages das Jesuskind und Weihnachtslieder gegen die Dummheit bestimmter Lehrer verteidigen muss. Lehrer, die so etwas tun, gehören entlassen".

In der Via di San Gregorio Armeno gibt für jeden politischen Geschmack Krippenfiguren. Bei den Geschwistern Capuano etwa, deren Krippenwerkstatt nebst Laden seit 1840 existiert: Donald Trump steht in der Auslage direkt neben Vladimir Putin und Meghan, Herzogin von Sussex, plus Prinz Harry natürlich, neben Melania Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un.

Ganz klein hingegen sind die Krippenfiguren berühmter Antimafiaermittler und auch des investigativen Starjournalisten Roberto Saviano. Obwohl er aus Neapel stammt und eine der wichtigsten Federn in Sachen Aufklärung zum Thema Camorra ist, geht er nicht besonders gut in der Via di San Gregorio Armeno. Solche "Nestbeschmutzer", erklärt ein Krippenbauer, der namentlich nicht genannt werden will, schaden doch nur dem Geschäft.