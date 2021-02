In Italien hat die Regierung aus Sorge vor den neuen Coronavirus-Varianten die für heute geplante Öffnung vieler Skiregionenen wieder gestoppt.

Gesundheitsminister Speranza verlängerte das bestehende Wintersport-Verbot für Freizeitsportler bis zum 5. März. Als Grund für die Kehrtwende nannte er erhöhte Risiken durch Virus-Mutanten. Der Minister verwies auf eine in der vergangenen Woche vorgestellte Untersuchung, wonach schon fast jede fünfte Corona-Infektion in Italien auf die britische Variante zurückzuführen sei. Speranza versprach den Unternehmen in den Skiregionen Entschädigungen.



In Italien lag die Sieben-Tage-Inzidenz vor einer Woche bei über 130.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.