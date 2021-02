In Italien hat der frühere EZB-Chef Draghi Gespräche mit den Parteien über die Bildung einer Regierung aufgenommen.

Der zurückgetretene Ministerpräsident Conte sagte nach einem Treffen mit seinem designierten Nachfolger, er hoffe auf eine politische Regierung, die stabil sei und genug Zusammenhalt habe, um politische Entscheidungen zu treffen. Diese könnten nicht Technokraten überlassen werden. Draghi hat von Staatspräsident Mattarella den Auftrag erhalten, eine Regierung aus Experten zu bilden. Er hat allerdings bisher offen gelassen, ob sein Kabinett aus Politikern, parteilosen Experten oder einer Mischung aus beiden bestehen soll. In den nächsten Tagen will Draghi weitere Gespräche führen. Zur Regierungsbildung benötigt er eine Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments. Als wichtigste Herausforderungen nannte er die durch Corona ausgelöste Gesundheitskrise, ein Impfprogramm und die Wirtschaftsrezession.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.