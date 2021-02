In Italien hat der designierte Ministerpräsident Draghi seine Gespräche zur Regierungsbildung fortgesetzt.

Der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank sprach in Rom zunächst mit den Vereinigungen der Kommunen, Provinzen und Regionen. Auf dem Plan standen außerdem Treffen mit Branchenvertretern, Umweltverbänden und Gewerkschaften.



Für Verstimmung sorgte unterdessen die populistische Fünf-Sterne-Bewegung. Die Partei hatte eigentlich heute darüber abstimmen wollen, ob sie eine Regierung unter Draghi unterstützt. Am Vormittag wurde die Abstimmung jedoch verschoben, ohne einen neuen Zeitpunkt zu nennen. Parteigründer Grillo plädierte in einem Video dafür, zu warten, bis Draghi klare Pläne formuliert habe.

