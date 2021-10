In Italien ist die Zahl der in Armut lebenden Menschen durch die Corona-Pandemie um eine Million gestiegen.

Laut einer Studie der italienischen Caritas beträgt die Zahl derzeit 5,6 Millionen. Darunter seien mehr als 1,3 Millionen Minderjährige, die nicht über die notwendigsten Mittel für ein menschenwürdiges Leben verfügten, hießt es in der Untersuchung.



Nach Einschätzung der Experten sind viele Italiener, die an der Schwelle zur Armut standen, durch die Pandemie-Folgen vollends hineingeraten. Betroffen sind vor allem Menschen im Aostatal sowie in Kampanien und in Sardinien. Die Caritas forderte die italienische Regierung auf, ihre Hilfsprogramme auf diese Menschen auszurichten. Bei mehr als der Hälfte der Bedürftigen komme derzeit kein Geld an.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 16.10.)



+ Impfung: Ist die Booster-Impfung sinnvoll? (Stand 4.10.)



+ Infektionsgeschehen: Wofür die "Hospitalisierungsrate" steht (Stand 20.09.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 09.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.