Nach den schweren Unwettern in Italien hat sich die Zahl der Todesopfer auf elf erhöht.

In Südtirol wurde ein Feuerwehrmann von einem Baum erschlagen. Weitere Opfer gab es unter anderem im Umland von Rom und Neapel. In Ligurien wurden wegen des Sturms alle Häfen geschlossen. Auch der internationale Flughafen in Genua stellte seinen Betrieb ein.



In Teilen Spaniens und Frankreichs sorgten heftige Schneefälle für Chaos. In der Region um Lyon waren mehr als 100.000 Menschen ohne Strom.