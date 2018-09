Die italienische Staatsanwaltschaft hat offizielle Ermittlungen gegen Innenminister Salvini wegen Freiheitsberaubung von Migranten bestätigt.

Die Anklagebehörde teilte dem Vorsitzenden der rechtsextremen Lega-Partei ihre Entscheidung in einem Brief mit. Salvini selbst erklärte, er werde sich dennoch nicht von seinem Anti-Migrations-Kurs abbringen lassen. - Der Innenminister hatte im vergangenen Monat mehr als einhundert Schiffs-

Flüchtlingen zehn Tage lang verboten, in Italien an Land zu gehen.