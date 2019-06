Die italienischen Behörden ermitteln gegen die deutsche Kapitänin Rackete des Flüchtlings-Rettungsschiffs "Sea-Watch 3".

Es gehe um den Verdacht der Unterstützung von Menschenhändlern, erklärte die Anklagebehörde in Sizilien. Die Kapitänin hatte vor Kurzem Flüchtlinge aus einem Schlauchboot vor der Küste Libyens gerettet und trotz eines Verbots die Insel Lampedusa angesteuert. Die "Sea-Watch 3" liegt seitdem in Sichtweite des Hafens. Zwei der insgesamt 42 Flüchtlinge durften inzwischen aus medizinischen Gründen an Land gehen.



Der italienische Innenminister Salvini bezeichnete die Kapitänin und ihre Mannschaft als Piraten, die kriminellen Banden den Schmuggel von Afrikanern nach Europa ermöglichten.