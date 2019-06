Das katholische Erzbistum Turin hat eine Aufnahme der Migranten von der "Sea-Watch 3" angeboten.

Erzbischof Nosiglia sagte bei einer Festmesse im Dom, die Kirche von Turin sei bereit, sich umgehend um diese Menschen zu kümmern, ohne dass Lasten für den Staat anfielen. Turins Bürgermeisterin Appendino von der Fünf-Sterne-Bewegung sprach laut Medien von einem "bedeutenden Appell". Andere Politiker verwiesen auf die Einhaltung nationaler und internationaler Gesetze. - Die "Sea-Watch 3" hatte am 12. Juni 53 Migranten aufgenommen. Einige Personen durften aus medizinischen Gründen an Land, für die übrigen 42 Flüchtlige an Bord gibt es jedoch keinen Hafenzugang. Das Schiff hält sich vor der Zwölfmeilenzone um die italienische Insel Lampedusa auf.