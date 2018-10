Die italienische Regierung hat den Haushaltsentwurf für 2019 verabschiedet und zur Prüfung an die EU-Kommission geschickt. Die Frist dafür lief um Mitternacht ab. Der Entwurf wird in Brüssel aller Voraussicht nach auf wenig Gegenliebe stoßen, denn die geplante Neuverschuldung ist deutlich höher als die EU verlangt.

Die Koalition aus "Fünf Sterne" und Lega plant für 2019 eine Steigerung der Neuverschuldung um 2,4 Prozent. Die Vorgängerregierung hatte der EU versprochen, maximal 0,8 Prozent mehr neue Schulden zu machen. Premierminister Conte nannte den Etatentwurf "mehr als Projekt als einen Haushalt". Conte sprach wörtlich von einem "Projekt der Wirtschaftspolitik, das gut ist für das Land. Es nützt den Bürgern." Man habe es geschafft, den Haushalt in Ordnung zu bringen und die Versprechen zu halten.



Der Entwurf sieht unter anderem die Einführung eines Grundeinkommens für Arme, ein früheres Renteneintrittsalter und Steuererleichterungen für Selbstständige vor. Banken sollen Steuervergünstigungen verlieren.



Innenminister Salvini äußerte die Hoffnung, dass sich in Italien nun etwas zum Besseren ändert: "Das ist ein Haushalt, der keine Wunder vollbringt, aber der das Leben von einigen Millionen Italienern verbessert." Er zeigte sich gewiss, dass die Pläne hunderttausenden jungen Italienern Arbeit verschaffen und sie davon abhalten, ins Ausland zu gehen.



Das Paket, das die italienische Regierung jetzt beschlossen hat, soll insgesamt 37 Milliarden Euro umfassen. Finanzminister Tria wies die Befürchtung zurück, dieser Haushaltsentwurf berge Gefahren für Europa. "Die Idee, dass wir mit diesem Haushalt Europa in die Luft jagen wollen, ist völlig unbegründet", beteuerte er. In der Diskussion mit der EU-Kommission sei davon keine Rede. Bis Ende des Jahres muss der Haushalt noch ausgearbeitet und vom Parlament in Rom abgesegnet werden.