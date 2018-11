Die Euro-Finanzminister haben Italien noch einmal aufgefordert, seine Haushaltspläne zu überarbeiten.

Man erwarte, das die Regierung in Rom in enger Zusammenarbeit mit der EU-Kommission einen Budgetentwurf erstelle, der im Einklang mit dem Euro-Stabilitätspakt steht, heißt es in einer Erklärung der Finanzminister in Brüssel.



Die EU-Kommission hatte den Haushaltsplan der italienischen Regierungskoalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega wegen zu hoher Neuverschuldung zurückgewiesen. Diese hat nun bis zum 13. November Zeit für eine Antwort.