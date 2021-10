Der frühere italienische Innenminister Salvini muss sich heute in Palermo wegen der Blockade eines privaten Seenotrettungsschiffs vor Gericht verantworten.

Dem Chef der rechten Partei Lega wird vorgeworfen, dem spanischen Schiff "Open Arms" im August 2019 das Anlegen in einem Hafen verwehrt zu haben. Es hatte rund 150 aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge an Bord. Salvini ist wegen Amtsmissbrauchs und Freiheitsberaubung angeklagt. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft. Salvinis Vorgehen in der Flüchtlingspolitik hatte damals für massive Kritik gesorgt.

