In Italien plädiert Ex-Ministerpräsident Renzi für eine Expertenregierung, um rasche Neuwahlen zu verhindern.

Hintergrund ist das Ansinnen von Innenminister Salvini. Der Chef der rechtsextremen Lega hat die bisherige Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung für gescheitert erklärt und fordert nun Neuwahlen.



Renzi gehört der Demokratischen Partei an und richtete seinen Appell an ein breites politisches Spektrum - neben den Fünf Sternen auch an die konservative Forza Italia, die radikale Linke und andere Gruppierungen. Er betonte, gemeinsam müsse man das Land vor einem extremistischen Kurs bewahren.



Der italienische Senat nimmt heute zunächst Beratungen über den Misstrauensantrag der Lega gegen Regierungschef Conte auf. Zunächst geht es um einen Termin für die Debatte. Spricht der Senat Conte tatsächlich das Misstrauen aus, müsste Staatspräsident Mattarella entscheiden, ob er das Parlament auflöst und Neuwahlen ansetzt.