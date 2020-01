Facebook hat ein Video des italienischen Lega-Chefs Salvini gelöscht.

Die Aufnahme zeigte, wie Salvini bei tunesischen Einwanderern in Bologna klingelte und sie über die Sprechanlage fragte, ob sie mit Drogen handeln würden. Das soziale Netzwerk entfernte den Beitrag mit dem Hinweis, er entspreche nicht den Facebooks-Standards. Nutzer hätten sich zudem über das Video beschwert und es als Anstachelung zum Hass bezeichnet.



Das Video ist anlässlich der Regionalwahl in der Region Emilia Romagna am vergangenen Sonntag entstanden. Salvini wollte nach eigenen Angaben ein hartes Durchgreifen gegen Drogenkriminalität demonstrieren. Die Adresse der Tunesier sei ihm von Anwohnern genannt worden. Der Botschafter Tunesiens in Italien verurteilte die Aktion als eine unsägliche Provokation.