Der katalanische Ex-Regionalpräsident Puigdemont ist nach seiner Festnahme in Italien wieder auf freiem Fuß.

Er verließ das Gefängnis in Sassari auf Sardinien, wie Nachrichtenagenturen berichten. Nach Angaben seines Anwalts darf Puigdemont Italien entgegen vorheriger Berichte verlassen. An einer für den 4. Oktober terminierten Anhörung wolle er aber teilnehmen.



Puigdemont war gestern auf Sardinien festgenommen worden. Grundlage ist ein europäischer Haftbefehl. Der Politiker wird wegen seiner Beteiligung am gescheiterten Abspaltungsversuch Kataloniens im Jahr 2017 von der spanischen Justiz gesucht. Er war danach ins belgische Exil geflohen.



Der spanische Ministerpräsident Sanchez forderte in Madrid, Puigdemont müsse sich der Justiz seines Landes stellen. Zugleich warb er für die Fortsetzung eines Dialogs zwischen der Zentralregierung und der katalanischen Regionalregierung. Deren Chef Aragonès verlangte eine Amnestie für Puigdemont.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.