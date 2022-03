Aus für Italien - Der Fußball-Europameister ist nicht bei der Weltmeisterschaft in Katar dabei. (AFP/Alberto PIZZOLI )

Der Europameister verlor in der Qualifikation überraschend gegen Außenseiter Nordmazedonien mit 0:1. Für Nordmazedonien geht es nun im Playoff-Finale am Dienstag gegen Portugal. Die Mannschaft hatte mit 3:1 gegen die Türkei gewonnen, die auch ausschied. Auch die Auswahl Österreichs hat ihre erste WM-Endrunden-Teilnahme seit 1998 verpasst. Das Team um Kapitän David Alaba verlor gegen Wales in Cardiff mit 1:2. Die Waliser müssen aber noch bis Juni auf ihren Gegner warten, da die Ukraine erst dann ihr Halbfinale gegen Schottland bestreiten soll. Die FIFA hatte das Spiel wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine verlegt.

