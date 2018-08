Im Hafen von Catania auf Sizilien haben knapp 140 Flüchtlinge nach tagelangem Warten das Schiff "Diciotti" verlassen.

Die italienische Regierung hatte die Erlaubnis dafür an die Bedingung geknüpft, dass andere Länder die Menschen aufnehmen. Nun erklärten sich Albanien und Irland sowie die katholische Kirche in Italien dazu bereit. Die "Diciotti" der italienischen Küstenwache hatte vor gut einer Woche 190 Migranten im Mittelmeer gerettet. Einige wurden auf die Insel Lampedusa gebracht, um medizinisch versorgt zu werden. In Catania lief das Schiff dann am vergangenen Montag ein.



Gegen Italiens Innenminister Salvini ermittelt inzwischen die Justiz. Dem Chef der rechtsnationalen Lega werden Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch vorgeworfen, weil die Flüchtlinge tagelang auf dem Schiff bleiben mussten. Er selbst bezeichnet die Ermittlungen als Schande und macht geltend, die Rechte seines Landes verteidigt zu haben.