Für die aus dem Mittelmeer geretteten Bootsflüchtlinge an Bord des Schiffes "Diciotti" zeichnet sich weiter keine Lösung ab.

Wie das italienische Innenministerium mitteilte, ist die Lage unverändert. Die "Diciotti" war nach tagelangem Warten im Mittelmeer am Montag in den sizilianischen Hafen Catania eingelaufen. Innenminister Salvini will die 177 Flüchtlinge erst an Land lassen, wenn ihre Verteilung in der Europäischen Union geklärt ist.