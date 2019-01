Nach jahrzehnterlanger Flucht ist der Linksterrorist Battisti an Italien ausgeliefert worden.

Er wurde mit einem Flugzeug von Bolivien nach Rom gebracht. In Italien war Battisti in Abwesenheit wegen Mordes verurteilt worden. Er soll als Mitglied einer linksextremistischen Gruppe Ende der 1970er Jahre an vier Morden beteiligt gewesen sein. Nach einer Verurteilung floh er 1981 aus der Haft ins Ausland und lebte seit 2011 in Brasilien. Nachdem der brasilianische Präsident Bolsonaro seine Auslieferung ankündigte, setzte sich Battisti nach Bolivien ab. Dort wurde er am vergangenen Wochenende festgenommen.