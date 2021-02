In Italien steht einer Regierung unter der Führung des früheren EZB-Präsidenten Draghi nichts mehr im Weg.

Die Fünf-Sterne-Bewegung stimmte mehrheitlich für einen Eintritt in das neue Koalitionsbündnis. Bei einer Online-Abstimmung der Parteibasis gaben bis gestern Abend 59 Prozent der Teilnehmer ihr Einverständnis. Die Abstimmung, an der rund 120.000 Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung teilnehmen konnten, war die letzte Hürde auf dem Weg zur Regierungsbildung für Draghi. Bereits heute könnte sein Kabinett vorgestellt werden.



Italien ist seit fast einem Monat inmitten der Corona-Krise und einer Rezession ohne voll funktionsfähige Regierung. Ministerpräsident Conte hatte seinen Rücktritt erklärt, nachdem die von ihm angeführte Mitte-Links-Koalition am Streit um die Verwendung der Corona-Hilfsgelder der Europäischen Union zerbrochen war.

