In Italien will die Fünf-Sterne-Bewegung eine Expertenregierung unter Leitung des ehemaligen EZB-Präsidenten Draghi unterstützen.

Das ist das Ergebnis einer Online-Abstimmung, in der sich 59,3 Prozent der Mitglieder dafür aussprachen. Damit wird ein Ende der Regierungskrise in Italien wahrscheinlicher. Auch die Sozialdemokraten, die rechte Lega und die konservative Forza Italia haben ihre Unterstützung für Draghi signalisiert.



Zuvor war die Koalition des parteilosen Ministerpräsidenten Conte mit der Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten gescheitert. Präsident Mattarella erteilte Draghi in der vergangenen Woche den Auftrag, eine Expertenregierung zu bilden.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.